Жук не сумела преодолеть первый круг US Open, уступив Путинцевой

Российская теннисистка Софья Жук проиграла сопернице из Казахстана Юлии Путинцевой в первом круге Открытого чемпионата США. Россиянка уступила со счётом 6:7 (3:7), 6:3.



Игра продолжалась 1 час 39 минут. Жук 1 раз подала навылет, допустила 2 двойных ошибки и реализовала 2 брейк-поинта из 6. В активе Путинцевой также 1 эйс, 3 двойных и 4 брейка из 7.



Во втором круге соревнований теннисистка из Казахстана сыграет со спортсменкой из Польши Агнешкой Радваньской, которая оказалась сильнее хорватки Петры Мартич.