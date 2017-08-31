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Жук не сумела преодолеть первый круг US Open, уступив Путинцевой

31 августа 2017, четверг. 02:57 Теннис

Российская теннисистка Софья Жук проиграла сопернице из Казахстана Юлии Путинцевой в первом круге Открытого чемпионата США. Россиянка уступила со счётом 6:7 (3:7), 6:3.

Игра продолжалась 1 час 39 минут. Жук 1 раз подала навылет, допустила 2 двойных ошибки и реализовала 2 брейк-поинта из 6. В активе Путинцевой также 1 эйс, 3 двойных и 4 брейка из 7.

Во втором круге соревнований теннисистка из Казахстана сыграет со спортсменкой из Польши Агнешкой Радваньской, которая оказалась сильнее хорватки Петры Мартич.

US Open (ж) 2017. 1-й круг
30 августа 2017 года, среда. 22:05 МСК
Софья
Жук
Юлия
Путинцева
6:7 3:6
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Софья Жук Юлия Путинцева
Новости. Теннис
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