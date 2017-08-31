Александрова уступила Гарсия во втором круге US Open

Россиянка Екатерина Александрова, занимающая в мировой табели о рангах 79-е место, уступила 19-й ракетке мира Каролин Гарсия со счётом 6:4, 3:6, 0:6 в матче второго раунда Открытого чемпионата США по теннису, который проходит в Нью-Йорке.



За 1 час 34 минуты Екатерина дважды подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и взяла 4 подачи соперницы. Каролин сделала 7 эйсов, трижды ошиблась при подаче и реализовала 7 брейк-пойнтов. В третьем круге француженке предстоит сразится с чешкой Петрой Квитовой.

Ещё в одной встрече второго раунда испанка Карла Суарес-Наварро одолела хорватку Мирьяну Лучич-Барони со счётом 4:6, 7:6 (4), 6:2.