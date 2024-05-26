Каролин Гарсия вышла во второй круг «Ролан Гаррос» — 2024, обыграв Еву Лис

Бывшая четвёртая ракетка мира из Франции Каролин Гарсия вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции – 2024.

В матче первого круга Гарсия выиграла у Евы Лис из Германии (143-я ракетка мира). Встреча завершилась со счётом 4:6, 7:5, 6:2 в пользу теннисистки из Франции.

Встреча Гарсии с Лис продлилась 2 часа и 12 минуты. В её рамках Гарсия 14 раз подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 15 заработанных. На счету Лис два эйса, шесть двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из десяти.

За выход в третий круг «Ролан Гаррос» — 2024 Гарсия сразится с 56-й ракеткой мира из США Софьей Кенин, которая в матче первого раунда обыграла Лауру Зигемунд из Германии.