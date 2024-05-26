Коллинз вошла в топ-10 обновлённого рейтинга WTA, Касаткина потеряла две позиции

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновлённый рейтинг. В десятке сильнейших рейтинга произошло одно изменение. Американская теннисистка Даниэль Коллинз вошла в топ-10, сместив Елену Остапенко из Латвии на 11-е место.

Лучшей из россиянок по-прежнему является Дарья Касаткина, занимающая 13-е место. По сравнению с прошлой неделей она потеряла две позиции, так как на четыре строчки (с 12-й на 16-ю) поднялась ещё одна спортсменка из США, Мэдисон Кис, недавно выигравшая титул. Также в топ-20 находятся Людмила Самсонова (17-я, + 2 позиции) и Екатерина Александрова (18-я).

Лидирует польская теннисистка Ига Свёнтек, на втором месте располагается белоруска Арина Соболенко, на третьем — американка Кори Гауфф.

Рейтинг WTA от 26 мая:

1 (1). Ига Свёнтек (Польша) — 11 695 очков.

2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 8138.

3 (3). Кори Гауфф (США) — 7638.

4 (4). Елена Рыбакина (Казахстан) — 5673.

5 (5). Джессика Пегула (США) — 4550.

6 (6). Маркета Вондроушова (Чехия) — 4143.

7 (7). Мария Саккари (Греция) — 3980.

8 (8). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 3945.

9 (9). Онс Жабер (Тунис) — 3748.

10 (12). Даниэль Коллинз (США) — 3472…

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13 (11). Дарья Касаткина (Россия) — 3258...

17 (19). Людмила Самсонова (Россия) — 2580.

18 (18). Екатерина Александрова (Россия) — 2480...

22 (22). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2166...

25 (25). Анна Калинская (Россия) — 1916...

31 (31). Вероника Кудерметова (Россия) — 1623...

38 (38). Мирра Андреева (Россия) — 1407...

41 (41). Анастасия Потапова (Россия) — 1317...

45 (55). Анна Блинкова (Россия) — 1096...

47 (47). Диана Шнайдер (Россия) — 1236...

70 (69). Элина Аванесян (Россия) — 956...

87 (105). Камилла Рахимова (Россия) — 804...

100 (101). Эрика Андреева (Россия) — 749...

105 (106). Мария Тимофеева (Россия) — 722.