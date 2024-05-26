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Шнайдер завершила выступление на «Ролан Гаррос», разгромно проиграв 136-й ракетке мира

Шнайдер завершила выступление на «Ролан Гаррос», разгромно проиграв 136-й ракетке мира
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Российская теннисистка, 47-я ракетка мира Диана Шнайдер завершила выступление на Открытом чемпионате Франции – 2024.

В матче первого круга Шнайдер уступила 136-й ракетке мира из Франции Хлоэ Паке. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:1 в пользу представительницы Франции.

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
26 мая 2024, воскресенье. 19:35 МСК
Хлоэ Паке
136
Франция
Хлоэ Паке
Х. Паке
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		1
         
Диана Шнайдер
47
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер

Встреча Шнайдер с Паке продлилась 1 час и 12 минут. В её рамках Шнайдер один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из трёх заработанных. На счету Паке три эйса, ни одной двойной ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из пяти.

За выход в третий круг «Ролан Гаррос» — 2024 Паке сразится с 33-й ракеткой мира из Чехии Катержиной Синяковой, которая в матче первого раунда обыграла Далму Галфи.

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