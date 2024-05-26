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37-летний Ришар Гаске обыграл Борну Чорича и вышел во второй круг «Ролан Гаррос»

37-летний Ришар Гаске обыграл Борну Чорича и вышел во второй круг «Ролан Гаррос»
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37-летний французский теннисист, ныне 124-я ракетка мира Ришар Гаске прошёл во второй круг «Ролан Гаррос». Сегодня, 26 мая, он в трёх сетах переиграл хорвата Борну Чорича, занимающего 73-е место в рейтинге ATP, со счётом 7:6 (7:5), 7:6 (7:2), 6:4.

Ролан Гаррос (м). 1-й круг
26 мая 2024, воскресенье. 17:25 МСК
Ришар Гаске
124
Франция
Ришар Гаске
Р. Гаске
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
7 7 		7 7 6
6 5 		6 2 4
             
Борна Чорич
73
Хорватия
Борна Чорич
Б. Чорич

Отметим, что спортсмены провели на корте 3 часа 23 минуты. Французский теннисист реализовал 2 брейк-пойнта из 14 (14%), допустил четыре двойные ошибки и выполнил девять эйсов. Хорват сделал четыре двойные ошибки, выполнил 12 подач навылет и смог реализовать два брейк-пойнта из трёх заработанных (67%).

Напомним, во втором круге «Ролан Гаррос» Ришар Гаске сыграет с победителем матча между второй ракеткой мира итальянцем Янником Синнером и Кристофером Юбэнксом (46-й в рейтинге ATP) из США.

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