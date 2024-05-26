37-летний Ришар Гаске обыграл Борну Чорича и вышел во второй круг «Ролан Гаррос»

37-летний французский теннисист, ныне 124-я ракетка мира Ришар Гаске прошёл во второй круг «Ролан Гаррос». Сегодня, 26 мая, он в трёх сетах переиграл хорвата Борну Чорича, занимающего 73-е место в рейтинге ATP, со счётом 7:6 (7:5), 7:6 (7:2), 6:4.

Отметим, что спортсмены провели на корте 3 часа 23 минуты. Французский теннисист реализовал 2 брейк-пойнта из 14 (14%), допустил четыре двойные ошибки и выполнил девять эйсов. Хорват сделал четыре двойные ошибки, выполнил 12 подач навылет и смог реализовать два брейк-пойнта из трёх заработанных (67%).

Напомним, во втором круге «Ролан Гаррос» Ришар Гаске сыграет с победителем матча между второй ракеткой мира итальянцем Янником Синнером и Кристофером Юбэнксом (46-й в рейтинге ATP) из США.