37-летний Ришар Гаске обыграл Борну Чорича и вышел во второй круг «Ролан Гаррос»
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37-летний французский теннисист, ныне 124-я ракетка мира Ришар Гаске прошёл во второй круг «Ролан Гаррос». Сегодня, 26 мая, он в трёх сетах переиграл хорвата Борну Чорича, занимающего 73-е место в рейтинге ATP, со счётом 7:6 (7:5), 7:6 (7:2), 6:4.
Ролан Гаррос (м). 1-й круг
26 мая 2024, воскресенье. 17:25 МСК
124
Ришар Гаске
Р. Гаске
Окончен
3 : 0
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|7 7
|6
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|6 2
|4
73
Борна Чорич
Б. Чорич
Отметим, что спортсмены провели на корте 3 часа 23 минуты. Французский теннисист реализовал 2 брейк-пойнта из 14 (14%), допустил четыре двойные ошибки и выполнил девять эйсов. Хорват сделал четыре двойные ошибки, выполнил 12 подач навылет и смог реализовать два брейк-пойнта из трёх заработанных (67%).
Напомним, во втором круге «Ролан Гаррос» Ришар Гаске сыграет с победителем матча между второй ракеткой мира итальянцем Янником Синнером и Кристофером Юбэнксом (46-й в рейтинге ATP) из США.
Комментарии
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