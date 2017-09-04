Дмитриева: Шарапова психологически ещё сильно мучается

Известный телекомментатор, советская теннисистка Анна Дмитриева высказала мнение по поводу поражения Марии Шараповой от Анастасии Севастовой из Латвии в четвёртом круге Открытого чемпионата США. Россиянка уступила в трёх сетах со счётом 7:5, 4:6, 2:6.

«Сегодня Анастасия Севастова избрала достаточно верную тактику. Да, Маша смогла победить в первом сете, но дальше пошло большое количество ошибок, и ей не удалось наладить игру. У Шараповой на протяжении всего турнира были определённые проблемы. Психологически она ещё сильно мучается, ей тяжело.

Могу сказать, что Шарапова выступила на этом турнире хорошо. Она прошла три круга, обыграла вторую ракетку мира. Просто она не приобрела ещё той уверенности, при которой она бы чувствовала себя комфортно на корте», — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Саблиным.