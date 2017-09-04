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Дмитриева: Шарапова психологически ещё сильно мучается

4 сентября 2017, понедельник. 11:42 Теннис

Известный телекомментатор, советская теннисистка Анна Дмитриева высказала мнение по поводу поражения Марии Шараповой от Анастасии Севастовой из Латвии в четвёртом круге Открытого чемпионата США. Россиянка уступила в трёх сетах со счётом 7:5, 4:6, 2:6.

«Сегодня Анастасия Севастова избрала достаточно верную тактику. Да, Маша смогла победить в первом сете, но дальше пошло большое количество ошибок, и ей не удалось наладить игру. У Шараповой на протяжении всего турнира были определённые проблемы. Психологически она ещё сильно мучается, ей тяжело.

Могу сказать, что Шарапова выступила на этом турнире хорошо. Она прошла три круга, обыграла вторую ракетку мира. Просто она не приобрела ещё той уверенности, при которой она бы чувствовала себя комфортно на корте», — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Саблиным.

7-й день US Open. Шарапова проиграла в 4-м круге. Как это было
Онлайн-трансляция седьмого дня US Open, в рамках которого играют Шарапова, Мугуруса, Квитова, В. Уильямс, Шаповалов, М. Зверев и другие.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Анастасия Севастова Мария Шарапова US Open
Новости. Теннис
4 сентября 2017, понедельник
12:33 Мугуруса не потеряла шансы стать первой ракеткой мира по итогам US Open
12:26 Шварцман: в третьем сете я почувствовал боль в ноге и стал думать только об этом
11:42 Дмитриева: Шарапова психологически ещё сильно мучается
11:34 Стивенс: перед началом US Open я на многое не рассчитывала
11:20 В. Уильямс: может быть, в третьем сете Суарес-Наварро стала немного нервничать
10:36 Мугуруса: я чувствовала, что сегодня Квитова сильнее
10:04 Квитова: Мугуруса была одним из главных фаворитов. Извиняюсь, что обыграла её
09:26 Шаповалов: US Open 2017 года — это ещё одно событие, которое изменит мою жизнь
09:23 Севастова: у меня не было особенного настроя на Шарапову. Я очень уважаю её
09:21 Карреньо-Буста: на тай-брейках я сыграл идеально, очень агрессивно
09:19 Шарапова: по ходу матча я стала играть не так агрессивно, как в начале
09:14 Рыбакина, Рахимова и Лансере вышли во второй круг юниорского US Open
09:14 Скатов вышел во второй круг юниорского Открытого чемпионата США
06:57 Куэрри разгромил Мишу Зверева в трёх сетах и пробился в четвертьфинал US Open
05:15 Квитова победила Мугурусу в двух сетах и вышла в четвертьфинал US Open
04:14 Шарапова: мне кажется, сегодня я слишком много думала и не играла на инстинктах
02:57 Винус Уильямс вышла в четвертьфинал US Open, победив Суарес-Наварро
02:48 Шарапова: оглядываясь на прошедшую неделю, я могу быть довольна
02:25 Макарова и Веснина вышли в третий круг US Open в парном разряде
02:15 Гаврилова и Касаткина уступили Хаочин и Шуай в парном разряде на US Open
02:05 Севастова: Шарапова играла невероятно, но я продолжала сражаться
01:09 Шварцман обыграл Пуи и впервые вышел в четвертьфинал на турнире «Большого шлема»
00:39 Конюх объявила о грядущей операции на плече и прекращении работы с Краяном
00:22 Хачанов и Рублёв победили Паеса и Раджу во втором раунде US Open
00:05 Шарапова в трёх партиях уступила Севастовой и покинула US Open — 2017
00:01 Стивенс обыграла Гёргес в четвёртом круге US Open
3 сентября 2017, воскресенье
23:56 Шафаржова и Стрыцова вышли в четвертьфинал US Open в парном разряде
23:43 Хингис и Чжань обыграли Павлюченкову и Младенович в 3-м раунде US Open
23:24 Риттнер: Кербер проводит плохой сезон, но нужно дать ей вздохнуть свободно
22:44 Шарапова: в России первым делом нужно посетить Петербург. В Сибири делать нечего
22:16 Континен и Пирс нанесли поражение Елгину и Медведеву во втором круге US Open
21:28 Карреньо-Буста на трёх тай-брейках победил Шаповалова в 1/8 финала US Open
20:51 Муратоглу: не думаю, что «уайлд-кард» для Шараповой задают правильный посыл
20:00 Фоньини назвал журналиста идиотом и пообещал разбить телефон об его голову
18:56 Текстовая онлайн-трансляция матча Севастова — Шарапова на US Open
16:51 Текстовая онлайн-трансляция матча Шаповалов — Карреньо-Буста на US Open
16:13 Кис: болельщики помогли мне вернуться в игру
15:57 Веснина: теперь буду называть Кис ночным воином
15:55 Впервые с 2008 года в 1/8 финала US Open вышли два теннисиста не старше 19 лет
14:24 Кольшрайбер: выход в четвертьфинал US Open – это моя большая цель
13:54 Брэйди: Плишкова заслужила быть первой ракеткой мира
12:56 Вандевеге: победа над Радваньской получилась трудовой, я могу собой гордиться
12:36 Остапенко: мы с 10 лет играем с Касаткиной на одних турнирах, но я её не знаю
11:50 Гоффен: мне нужно будет играть быстро, чтобы вынуждать Рублёва много бегать
10:59 Осака: в матче с Канепи я была немного эмоционально нестабильна
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