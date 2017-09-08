Скатов пробился в четвертьфинал юниорского Открытого чемпионата США

Россиянин Тимофей Скатов в третьем круге одиночного разряда юношей в рамках юниорского Открытого чемпионата США оказался сильнее ирландца Саймона Карра со счётом 7:5, 2:6, 6:1. Продолжительность поединка составила 2 часа 8 минут. Оба теннисиста исполнили по 1 эйсу и допустили по 7 двойных ошибок. Тимофей реализовал 8 брейк-пойнтов из 12, проиграв 7 геймов на своей подаче.

В четвертьфинале Скатов сыграет с американцем Денни Томасом, который победил британца Джорджа Лоффхагена со счётом 6:1, 7:6 (7:5).