Рыбакина неожиданно проиграла Карле в четвертьфинале юниорского US Open

Россиянка Елена Рыбакина (3) не смогла выйти в полуфинал юниорского US Open, неожиданно проиграв аргентинке Марии-Лурдес Карле со счётом 4:6, 6:4, 4:6.



Поединок продолжался 2 часа 12 минут. Рыбакина выполнила 1 эйс, допустила 6 двойных ошибок и использовала 6 брейк-пойнтов из 13. На счету Карле 5 эйсов, 5 двойных и 7 реализованных брейк-пойнтов из 14.



Елена была единственной россиянкой в четвертьфинале юниорского турнира среди девушек в одиночном разряде.



Мария-Лурдес в полуфинале сыграет с кем-то из американок — Кэти Волынец либо Кори Гауфф.