Бедене снялся с турнира в Санкт-Петербурге

Британский теннисист Аляж Бедене принял решение сняться с турнира в Санкт-Петербурге, который пройдёт с 18 по 24 сентября. В основной сетке турнира его заменит представитель Италии Томас Фаббьяно.

Таким образом, российский теннисист Михаил Южный переместился на четвёртую позицию листе ожидания.

Ранее о своём решении сняться с соревнований в Санкт-Петербурге сообщили француз Гаэль Монфис и представитель Аргентины Леонардо Майер. Их заменили киприот Маркос Багдатис и босниец Дамир Джумхур соответственно.