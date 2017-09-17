Штруфф принёс Германии победу над Португалией в плей-офф Мировой группы КД

Немец Ян-Леннард Штруфф в четвёртом поединке встречи Германия — Португалия в плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса одолел Жоау Соузу со счётом 6:0, 6:7 (3:7), 3:6, 7:6 (8:6), 6:4. Теннисисты провели на корте 3 часа 13 минут. Ян-Леннард сделал 16 эйсов, 6 двойных ошибок и 7 брейков, проиграв 4 гейма на своей подаче.

Таким образом, сборная Германии одержала победу в противостоянии и в следующем сезоне выступит в Мировой группе Кубка Дэвиса.

Кубок Дэвиса. Плей-офф Мировой группы. Лиссабон, Португалия

Португалия — Германия — 1-3.