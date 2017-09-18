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Александрова стартовала на турнире в Сеуле с победы над Арруабарреной

18 сентября 2017, понедельник. 07:58 Теннис

Россиянка Екатерина Александрова вышла во второй круг турнира в Сеуле, призовой фонд которого превышает $ 220 тыс. В матче первого раунда она обыграла испанку Лару Арруабаррену (7) — 6:3, 7:5.

Поединок продолжался 1 час 31 минуту. Александрова подала навылет 3 раза, совершила 8 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 9. На счету Арруабаррены 5 эйсов, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 5.

За выход в четвертьфинал турнира Екатерина поспорит с победительницей пары Луксика Кумкхум (Таиланд, Q) — Мариана Дуке-Мариньо (Колумбия).

Сеул 2017. 1-й круг
18 сентября 2017 года, понедельник. 06:10 МСК
Екатерина
Александрова
Лара
Арруабаррена
6:3 7:5
Сеул 2017. 1-й круг
18 сентября 2017 года, понедельник. 06:10 МСК
Сара
Соррибес-Тормо
Хитер
Уотсон
6:3 0:6 6:1
Александрова сыграет с Арруабарреной на старте турнира в Сеуле
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Екатерина Александрова
Новости. Теннис
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