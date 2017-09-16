Александрова сыграет с Арруабарреной на старте турнира в Сеуле

Латвийка Елена Остапенко возглавила посев на турнире в Сеуле, который пройдёт на харде с 18 по 24 сентября. В первом круге Елена сыграет со шведкой Йоханной Ларссон. Вторая ракетка соревнований Кики Бертенс начнёт выступление поединком со своей соотечественницей Рихел Хогенкамп.

Россиянка Екатерина Александрова в стартовом матче сыграет с испанкой Ларой Арруабарреной (7). За выход в четвертьфинал победительница этой встречи поспорит либо с колумбийкой Марианой Дуке-Марино, либо с победительницей квалификации.

Ознакомиться с основной сеткой соревнований полностью вы можете на «Чемпионате».