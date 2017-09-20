Цонга: о красотах Санкт-Петербурга я слышал от многих игроков

Француз Жо-Вильфрид Цонга в преддверии старта на турнире в Санкт-Петербурге ответил на вопросы корреспондента «Чемпионата» Даниила Сальникова о своём решении выступить в России, о понравившихся достопримечательностях, о победном полуфинале Кубка Дэвиса с сербами и о предстоящем матче. Соперником Цонги будет победитель матча Евгений Донской (Россия) — Жоау Соуза (Португалия).

«Я принял своё решение после US Open, у меня было достаточно времени. У меня всё ещё остаются шансы, чтобы попасть на Итоговый чемпионат ATP. Мне нужно определённое количество очков. Да, действительно, организаторы пригласили меня, я с удовольствием принял их приглашение. Дело в том, что мне это необходимо для того, чтобы посмотреть что-то новое, посмотреть город Санкт-Петербург. Я слышал от многих игроков о красотах Санкт-Петербурга и принял решение поехать в новый для себя город, а не сыграть в Метце, где я уже выиграл три титула. Так что выбор для меня был достаточно простой.

У меня было время приспособиться к покрытию. Я накануне провёл тренировки на тренировочном корте, сегодня практиковался на центральном корте. Что касается достопримечательностей, то вчера мы побывали в Юсуповском музее, было очень здорово, интересно было осмотреть экспозицию, а вечером я был в ресторане с видом на Исаакиевский собор. Всё очень красиво. Мне очень нравится здесь.

В любом случае, кто бы ни стал соперником, я знаю Донского и Соузу довольно давно, мы все в одном профессиональном туре, я видел и знаю, как они играют. Другое дело, что для меня важнее восстановиться самому после Кубка Дэвиса. Потому что свой последний матч я провёл в воскресенье. Задача – восстановиться настолько хорошо, насколько это возможно.

Действительно, было хорошее противостояния с Сербией, я рад, что мне удалось порадовать собственных болельщиков, выиграть на их глазах два важных поединка. Это для меня очень важно, поскольку последние несколько недель я не показывал своего лучшего тенниса. В любом случае это был хороший поединок, и мы ожидаем упорнейшего противостояния в финале и, конечно же, победы», — рассказал Цонга.