Джумхур и Фоньини сыграют в финале St.Petersburg Open. Фотообзор полуфиналов

23 сентября в Санкт-Петербурге на кортах «Сибур-Арены» состоялись очередные матчи XXII Международного теннисного турнира St.Petersburg Open — 2017. Босниец Дамир Джумхур в полуфинале переиграл немца Яна-Леннарда Штруффа со счётом 6:3, 7:5. Итальянец Фабио Фоньини пробился в финал, одержав волевую победу над испанцем Роберто Баутистой-Агутом — 2:6, 7:6 (9:7), 7:6 (7:5).

«Чемпионат» предлагает вниманию своих посетителей фотографии очередного игрового дня SPb Open — 2017, подготовленные специальным фотокорреспондентом Александром Сафоновым.

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