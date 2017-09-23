Клейбанова стала чемпионкой турнира ITF в США

Россиянка Алиса Клейбанова стала чемпионкой турнира ITF в Лаббоке (США) с призовым фондом $ 25 тыс. В финале она с разгромным счётом победила американку Викторию Дюваль — 6:0, 6:2.



Поединок продолжался ровно час. Клейбанова дважды подала навылет, допустила одну двойную ошибку и сделала пять брейков. На счету Дюваль 1 эйс и 4 двойные ошибки.



Клейбанова сделала на этих соревнованиях победный дубль. Ранее она стала чемпионкой в паре, где играла вместе со своей соперницей по финалу в одиночном разряде.