Родина сыграет с Соболенко, Дьяченко — с Марией в 1-м круге турнира в Ташкенте

Россиянка Екатерина Александрова получила восьмой номер посева на турнире в Ташкенте, который пройдёт на харде с 25 сентября по 1 октября. В первом круге соперницей Екатерины станет победительница квалификации.

Евгения Родина в стартовом поединке встретится с белоруской Ариной Соболенко, а Виталия Дьяченко сыграет с немкой Татьяной Марией (3). Анна Блинкова за выход во второй круг поспорит с украинкой Катериной Бондаренко.

Ознакомиться с основной сеткой соревнований в Ташкенте полностью вы можете на «Чемпионате».