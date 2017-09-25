А. Радваньска обыграла Рыбарикову на старте турнира в Ухане

Польская теннисистка Агнешка Радваньска (9) вышла во второй круг турнира в Ухане, в двух партиях обыграв представительницу Словакии Магдалену Рыбарикову со счётом 6:4, 7:5. Продолжительность встречи составил 2 часа 4 минуты. Агнешка совершила 1 двойную ошибку и реализовала 5 из 15 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 4 эйса, 10 двойных ошибок и 3 брейка.

За выход в третий круг Радваньска поспорит с победительницей матча Дарья Гаврилова (Австралия) — Юлия Гёргес (Германия).

Ухань. Женщины. Первый круг

Элисе Мертенс (Бельгия) — Наоми Осака (Япония) — 6:4, 1:6, 6:4.