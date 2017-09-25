Гарсия: я очень довольна такой победой над Кербер

Французская теннисистка Каролин Гарсия поделилась впечатлениями после победы над немкой Анжеликой Кербер на старте турнира в Ухане со счётом 3:6, 6:3, 6:1.

«Я проиграла первый сет, но чувствовала, что борьба была равной. Я просто продолжала сражаться. Некоторые геймы были очень тяжёлыми и долгими, но мне удавалось их выигрывать. Я очень довольна такой победой», — приводит слова Гарсии официальный сайт тура.

За выход в третий круг соревнований в Ухане Гарсия поспорит с представительницей США Кристиной Макхэйл.