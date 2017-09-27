Макарова победила Касаткину и вышла в четвертьфинал турнира в Ухане

Российская теннисистка Екатерина Макарова вышла в четвертьфинал турнира в Ухане, в двух сетах обыграв свою соотечественницу Дарью Касаткину со счётом 6:4, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 32 минуты. Екатерина дважды подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 5 из 11 брейк-пойнтов. На счету Дарьи 1 эйс, 2 двойные ошибки и 3 брейка.

«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию поединка:

текстовая онлайн-трансляция матча Макарова — Касаткина в Ухане.

За выход в полуфинал Макарова поспорит либо с представительницей Словакии Доминикой Цибулковой (7), либо с француженкой Каролин Гарсией.