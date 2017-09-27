Рыбакина сыграет на Итоговом юниорском турнире ITF в Чэнду

Россиянка Елена Рыбакина выступит на Итоговом юниорском турнире Международной федерации тенниса в Чэнду (Китай), сообщается официальный сайт ITF. Соревнования с призовым фондом $ 160 тыс. пройдут с 25 по 29 октября.

Участие в турнире примут восемь лучших игроков не старше 18 лет согласно юниорскому рейтингу.

В прошлом году победителями этих соревнований стали россиянка Анна Блинкова и представитель Южной Кореи Хон Сон Чхан. В 2015 году Итоговый юниорский турнир ITF выиграл россиянин Андрей Рублёв.

В этом году Россия будет представлена только в турнире юниорок.