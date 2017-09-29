Лидер посева А. Зверев проиграл Джумхуру в четвертьфинале турнира в Шэньчжэне

Немецкий теннисист Александр Зверев (1) не сумел пробиться в полуфинал турнира в Шэньчжэне, в двух партиях проиграв боснийцу Дамиру Джумхуру (6) со счётом 4:6, 5:7. Продолжительность поединка составила 1 час 30 минут. Александр 4 раза подал навылет, совершил 6 двойных ошибок и реализовал 2 из 7 брейк-пойнтов. На счету победителя турнира в Санкт-Петербурге 2017 года 1 эйс, 2 двойные ошибки и 4 брейка.

За выход в финал соревнований в Шэньчжэне Джумхур поспорит с украинцем Александром Долгополовым (5).