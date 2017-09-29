Касаткина завершила трёхлетнее сотрудничество с тренером Платеником

Словак Владимир Платеник и россиянка Дарья Касаткина завершили сотрудничество, длившееся почти три года. Об этом сообщает официальный сайт теннисной академии Empire, директором которой является Платеник.



Касаткина начала тренироваться под руководством Платеника в октябре 2014 года. С тех пор она поднялась более чем на 300 мест в рейтинг-листе, а в августе 2016-го была 24-й ракеткой мира. Сейчас Дарья занимает 31-ю строчку.



«Мы приняли совместное решение о прекращении сотрудничества. При этом Дарья хочет продолжать тренироваться в нашей академии, а я по-прежнему буду работать в ней в качестве главного тренеру, но сосредоточусь в первую очередь на молодых игроках из Словакии», — сказал Платеник.