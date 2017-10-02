Радваньска: когда защищаешь много очков, надо показывать лучший теннис со старта

Действующая чемпионка турнира в Пекине, польская теннисистка Агнешка Радваньска (11), прокомментировала свою победу в первом круге над немкой Кариной Виттёфт (Q) и поделилась ожиданиями от предстоящего поединка с китаянкой Чжан Шуай.

«Когда защищаешь так много очков, это всегда оказывает определённое давление. На этом турнире нет лёгких матчей. Нужно показывать свой лучший теннис со старта. Рада, что добилась победы в двух сетах.

Чжан Шуай показывает сейчас отличный теннис. Она играет в агрессивной манере, так что мне нужно будет действовать осторожно, играть глубоко, но в то же время агрессивно – не защищаться весь матч. Конечно, публика будет на её стороне, но я постараюсь не обращать на это внимание и просто наслаждаться игрой", — цитирует Радваньску пресс-служба WTA.