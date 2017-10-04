Касаткина: с восторгом предвкушаю матч против Халеп

Российская теннисистка Дарья Касаткина прокомментировала победу над полькой Агнешкой Радваньской (11) и выход в четвертьфинал турнира в Пекине, где ей предстоит встретиться с румынкой Симоной Халеп (2).

«Прекрасный вечер, отличная игра. Мы провели хороший матч, и я так счастлива, что выиграла этот бой.

С Халеп мы будем играть в четвёртый раз. С восторгом предвкушаю этот матч. Это уже четвертьфинал, так что я должна показать всё лучшее, что умею делать на корте», — приводит слова Касаткиной пресс-служба WTA.

Касаткина уступает Халеп по личным встречам со счётом 1-2. Однако последнее противостояние теннисисток, 26 сентября на турнире в Ухане, завершилось разгромом Халеп, которая смогла взять у Касаткиной только три гейма, – 6:2, 6:1.