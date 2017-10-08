Вихлянцева стартует на турнире в Линце матчем с Сепеде-Ройг

Состоялась жеребьёвка турнира категории International в Линце, который пройдёт с 9 по 15 октября.

Лидером посева стала словачка Магдалена Рыбарикова, которая в стартовом матче встретится с Рихел Хогенкамп из Нидерландов. Вторая ракетка соревнований чешка Барбора Стрыцова в первом круге сыграет с американкой Мэдисон Бренгл.

Соперницей россиянки Натальи Вихлянцевой будет Вероника Сепеде-Ройг из Парагвая.

Напомним, что от участия в соревнованиях отказались Елена Остапенко из Латвии и словачка Доминика Цибулкова.