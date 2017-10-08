100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Вихлянцева стартует на турнире в Линце матчем с Сепеде-Ройг

8 октября 2017, воскресенье. 18:26 Теннис

Состоялась жеребьёвка турнира категории International в Линце, который пройдёт с 9 по 15 октября.

Лидером посева стала словачка Магдалена Рыбарикова, которая в стартовом матче встретится с Рихел Хогенкамп из Нидерландов. Вторая ракетка соревнований чешка Барбора Стрыцова в первом круге сыграет с американкой Мэдисон Бренгл.

Соперницей россиянки Натальи Вихлянцевой будет Вероника Сепеде-Ройг из Парагвая.

Напомним, что от участия в соревнованиях отказались Елена Остапенко из Латвии и словачка Доминика Цибулкова.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Барбора Стрыцова Наталья Вихлянцева
Новости. Теннис
8 октября 2017, воскресенье
18:26 Вихлянцева стартует на турнире в Линце матчем с Сепеде-Ройг
17:51 Федерер посетил раздевалку «Голден Стэйт Уорриорз» в Шанхае
16:32 Надаль с разгромным счётом победил Кирьоса в финале турнира в Пекине
16:22 Пуи уверенно победил Медведева на старте «Мастерс 1000» в Шанхае
15:26 Жук в трёх сетах обыграла Викмайер и вышла в финал квалификации турнира в Линце
15:18 Фоньини одержал волевую победу над Вердаско в первом круге «Мастерса» в Шанхае
14:24 Свитолина сыграет с Дияс, Павлюченкова — с Бабош на старте турнира в Гонконге
13:37 Гарсия в финале Пекина в двух сетах обыграла Халеп
12:56 Донской завоевал титул на челленджере в Гаосюне
11:55 Симон обыграл Ву в первом круге «Мастерс 1000» в Шанхае и встретится с Гоффеном
11:48 Гоффен завоевал второй титул за две недели, обыграв Маннарино в финале Токио
11:15 Доналдсон стал соперником Надаля по второму кругу «Мастерс 1000» в Шанхае
10:34 Континен и Пирс обыграли Иснера и Сока в финале турнира в Пекине
09:57 Маклахлан и Утияма неожиданно победили Дж. Маррея и Суареса в финале Токио
09:30 Хингис и Чжань сделали дубль в Китае, выиграв в Пекине после Уханя
00:39 Футболисты сборной Румынии поздравили Халеп с титулом первой ракетки мира
00:20 Бушар: надеюсь хорошо завершить сезон, наслаждаясь игрой на корте
7 октября 2017, суббота
23:17 Халеп: Шарапова — единственная теннисистка, с которой я никогда не разговаривала
23:10 Гарсия: с нетерпением жду матча с Халеп, мне хочется играть с такими соперницами
22:48 Кузнецова поздравила Халеп с титулом первой ракетки мира
20:58 Гарсия: после матча со Свитолиной чувствовала себя нормально
20:32 Жук победила Йорович в первом круге квалификации турнира в Линце
19:57 Кирьос победил А. Зверева и встретится с Надалем в финале турнира в Пекине
19:46 Гэтлин: посоветовал бы Шараповой всегда верить в себя, помнить, кто она
19:07 Надаль: надеюсь, в Сингапуре Мугуруса вернёт себе первую строчку
18:42 Победы Гоффена и Маннарино — в видеообзоре 1/2 финала турнира в Токио
18:11 Победы Халеп и Гарсии — в видеообзорах 1/2 финала турнира в Пекине
16:43 Гарсия перед матчем с Шараповой вышла в финал турнира в Пекине
15:59 Монова взяла лишь три гейма у Томовой в квалификации турнира в Линце
15:20 Кузнецова и Тарпищев вместе с Басковым поздравили Путина с юбилеем
14:51 Блинкова проиграла Викмайер в квалификации турнира в Линце
14:44 Дмитриева: игра Халеп не является образцовой в современном теннисе
14:34 Янчук: «гоп-компания» в женском теннисе не имеет мировых лидеров
14:07 Надаль победил Димитрова в полуфинале турнира в Пекине, отыграв 10 брейк-пойнтов
13:55 Кудрявцева проиграла на старте квалификации турнира в Тяньцзине
13:29 Сыграет ли Шарапова в Санкт-Петербурге, станет известно к началу декабря
13:02 Халеп: я впервые в жизни заплакала на корте, никогда не забуду этот день
12:50 Халеп станет первой румынкой, возглавившей рейтинг WTA
12:35 Одна из улиц Вальядолида будет переименована в честь Рафаэля Надаля
12:29 Маннарино победил Чилича в полуфинале турнира в Токио, выиграв третий сет всухую
11:13 9 октября румынка Симона Халеп станет первой ракеткой мира
11:11 Халеп победила Остапенко и вышла в финал турнира в Пекине
11:06 Шарапова сыграет с лидером посева Гарсией в первом круге турнира в Тяньцзине
10:31 Поражение Рублёва и победа Надаля — в видеообзоре 1/4 финала турнира в Пекине
09:46 Макарова и Веснина проиграли в полуфинале турнира в Пекине в паре
Все новости RSS
Партнерский контент