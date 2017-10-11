Соперницей Шараповой во втором круге турнира в Тяньцзине будет Линетт

Польская теннисистка Магда Линетт вышла во второй круг турнира в Тяньцзине, одолев украинку Катерину Бондаренко со счётом 3:6, 6:3, 7:5. Матч продолжался 1 час 47 минут. Магда трижды подала навылет и реализовала 5 из 9 брейк-пойнтов. На счету Катерины 3 эйса и 4 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований Линетт поспорит с россиянкой Марией Шараповой (WC).

Тяньцзинь. Женщины. Первый круг

Сиюй Ван (Китай, WC) — Данка Ковинич (Черногория) — 6:3, 7:6 (10:8).

Се Шувэй (Китайский Тайбэй) — Лу Цзинцзин (Китай, Q) — 6:2, 6:2.