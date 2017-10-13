Соболенко стала первой полуфиналисткой турнира в Тяньцзине

Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира в Тяньцзине, в двух партиях обыграв представительницу Китая Чжу Линь со счётом 6:3, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 20 минут. Арина 4 раза подал навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 4 из 12 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 5 двойных ошибок и 2 брейка.

За выход в финал соревнований в Тяньцзине Соболенко поспорит с победительницей матча Кристина Макхэйл (США) — Сара Эррани (Италия, Q). Турнир завершится 15 октября.

