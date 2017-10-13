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Шарапова победила Фёгель и вышла в полуфинал турнира в Тяньцзине

13 октября 2017, пятница. 09:57 Теннис

Российская теннисистка Мария Шарапова (WC) вышла в полуфинал турнира в Тяньцзине, в двух сетах обыграв представительницу Швейцарии Стефани Фёгель (Q) со счётом 6:3, 6:1. Матч продолжался 1 час 4 минуты. Бывшая первая ракетка мира трижды подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 5 из 10 брейк-пойнтов. На счету Стефани 3 эйса, 8 двойных ошибок и 1 брейк.

«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию поединка:
текстовая онлайн-трансляция матча Шарапова — Фёгель в Тяньцзине.

За выход в финал Шарапова поспорит либо с китаянкой Пэн Шуай (3) либо с представительницей Испании Сарой Соррибес-Тормо.

Тяньцзинь 2017. 1/4 финала
13 октября 2017 года, пятница. 08:50 МСК
Мария
Шарапова
Стефани
Фёгель
6:3 6:1
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Мария Шарапова
Новости. Теннис
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