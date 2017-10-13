Шарапова победила Фёгель и вышла в полуфинал турнира в Тяньцзине

Российская теннисистка Мария Шарапова (WC) вышла в полуфинал турнира в Тяньцзине, в двух сетах обыграв представительницу Швейцарии Стефани Фёгель (Q) со счётом 6:3, 6:1. Матч продолжался 1 час 4 минуты. Бывшая первая ракетка мира трижды подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 5 из 10 брейк-пойнтов. На счету Стефани 3 эйса, 8 двойных ошибок и 1 брейк.

«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию поединка:

текстовая онлайн-трансляция матча Шарапова — Фёгель в Тяньцзине.



За выход в финал Шарапова поспорит либо с китаянкой Пэн Шуай (3) либо с представительницей Испании Сарой Соррибес-Тормо.