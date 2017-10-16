Бхамбри вышел во второй круг «ВТБ Кубок Кремля», обыграв Сафиуллина

Индийский теннисист Юки Бхамбри вышел во второй круг «ВТБ Кубок Кремля». Бхамбри, начавший соревнования в Москве с квалификации, в стартовом матче в двух сетах обыграл россиянина Романа Сафиуллина, получившего «уайлд-кард» от организаторов, со счётом 6:2, 6:4. Матч продолжался 1 час 6 минут. Бхамбри 1 раз подал навылет и реализовал 3 брейк-пойнта из 7. На счету Сафиуллина 7 эйсов и 1 ошибка на подаче.

За выход в четвертьфинал Бхамбри сыграет с победителем матча Томас Фаббьяно (Италия) — Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина, 6).