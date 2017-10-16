Пара Лыкина/Монова вышла во второй круг турнира «ВТБ Кубок Кремля»

Российские теннисистки Ксения Лыкина и Полина Монова вышли во второй круг турнира «ВТБ Кубок Кремля» в парном разряде. В стартовом матче Лыкина и Монова в двух сетах обыграли соотечественниц Анну Блинкову и Елену Рыбакину, получивших «уайлд-кард» от организаторов, со счётом 6:2, 7:6 (7:5). Матч продолжался 1 час 21 минуту. Лыкина и Монова 1 раз подали навылет, допустили 4 двойные ошибки и реализовали 5 из 12 брейк-пойнтов. На счету Блинковой и Рыбакиной 1 эйс, 6 ошибок на подаче и 3 реализованных брейка.