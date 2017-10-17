Кузнецов: ключом к победе стали очки, которые мы выигрывали при счёте «ровно»

Российский теннисист Андрей Кузнецов поделился впечатлениями от победы вместе с Евгением Донским в первом круге парной встречи турнира «ВТБ Кубок Кремля» над Константином Кравчуком и Андреем Рублёвым (6:4, 6:3).

«Первые геймы плохо начали, проиграли мою подачу под ноль. Счёт был 4:1 не в нашу пользу, но потом включились и действительно стали играть хорошо. А ключом к победе всё же стали решающие очки, которые мы выигрывали при счёте «ровно».

Трибуны первого корта были не полностью забиты, но всё равно много народу пришло поболеть. Так как две российские команды играли, по ощущениям, зрители никому особо предпочтения не отдавали", — приводит слова Кузнецова официальный сайт турнира.