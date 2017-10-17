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Кузнецов: ключом к победе стали очки, которые мы выигрывали при счёте «ровно»

17 октября 2017, вторник. 05:45 Теннис

Российский теннисист Андрей Кузнецов поделился впечатлениями от победы вместе с Евгением Донским в первом круге парной встречи турнира «ВТБ Кубок Кремля» над Константином Кравчуком и Андреем Рублёвым (6:4, 6:3).

«Первые геймы плохо начали, проиграли мою подачу под ноль. Счёт был 4:1 не в нашу пользу, но потом включились и действительно стали играть хорошо. А ключом к победе всё же стали решающие очки, которые мы выигрывали при счёте «ровно».

Трибуны первого корта были не полностью забиты, но всё равно много народу пришло поболеть. Так как две российские команды играли, по ощущениям, зрители никому особо предпочтения не отдавали", — приводит слова Кузнецова официальный сайт турнира.

Донской и Кузнецов победили Кравчука и Рублёва на «ВТБ Кубок Кремля»
Источник: Официальный сайт Кубка Кремля Сообщить об ошибке
Теги
Андрей Кузнецов Андрей Рублёв Евгений Донской Константин Кравчук
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