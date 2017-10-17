Янчук: все хотят, чтобы Шарапова победила на «ВТБ Кубок Кремля»

Заслуженный тренер России Виктор Янчук поделился ожиданиями от выступления Марии Шараповой на турнире «ВТБ Кубок Кремля». В первом круге уроженка Нягани, на минувшей неделе завоевавшая титул в Тяньцзине, сыграет со словачкой Магдаленой Рыбариковой.

«Все хотят, чтобы Шарапова победила на «ВТБ Кубок Кремля». Ей как никому другому нужна эта победа. Пора Марии вернуться на высшую орбиту, только не прямо сейчас, ведь прошло ещё слишком мало времени. Просто победа в Москве поможет ей обрести уверенность и ускорить процесс возвращения.



Самое трудное для Шараповой – это пройти первые два круга на «ВТБ Кубок Кремля. Особенно первый матч против Магдалены Рабиковой. Он будет очень непростым, ведь соперница неуступчивая. Уверен, что наши болельщики поддержат Марию и придадут ей уверенности. На трибунах будет аншлаг, и все будут болеть за Машу. Всегда приятно играть, когда тебя гонят вперёд.



В любом случае Шараповой будет сегодня тяжело, ведь она не играет на своём прежнем уровне. Сейчас её место в рейтинге – это вторая или третья пятёрка. А она должна быть в первой тройке. В этом есть небольшая проблема, но это временное явление. Я думаю, что к «Ролан Гаррос» и Уимблдону она будет готова и наберёт свою лучшую форму», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.