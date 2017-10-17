Дмитриева: Шарапова не нашла свой ритм и игру, ей не хватало точности

Известный телекомментатор и советская теннисистка Анна Дмитриева прокомментировала поражение Марии Шараповой от словачки Магдалены Рыбариковой в первом круге «ВТБ Кубка Кремля» со счётом 6:7 (3:7), 4:6.



«Почему у Маши сегодня случилось поражение, наверное, даже сама она сказать точно не сможет. Было видно, что, конечно, она не нашла свой ритм и свою игру. Несмотря на то, что она пыталась атаковать в своем стиле, точности ей не хватало. Собственно, это и было причиной того, почему она не сумела выиграть. Игра была равной, а Рыбарикова как раз из категории тех, кто умеет хорошо защищаться и неожиданно может сыграть опасно. Вот именно против такого тенниса, который сегодня показала Шарапова, Рыбарикова очень эффективна. Тут совпало, что и у Маши не всё складывалось, и сопернице такая игра была удобна.



Пыталась ли Мария что-то менять в ходе матча? Она никогда вообще этого не делает. Когда мы хотим, чтобы она смягчила, она, наоборот, усиливает игру. И сегодня она её усиливала. Но вот те самые главные мячи, которые обычно ей приносят победу, на этот раз летели в аут, не получались.



Думаю, что к будущему сезону эта игра почти не имеет отношения. Она больше имела отношение к нашей жизни. Потому что народ пришёл, потому что после долгого перерыва был полный стадион и было обидно, что это уже не повторится на следующий день. Но мы уже привыкли так часто разочаровываться», — сказала Дмитриева в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Даниилу Сальникову.