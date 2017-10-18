Шарапова и Пуиг на следующей неделе посетят Пуэрто-Рико

Россиянка Мария Шарапова и пуэрториканка Моника Пуиг на следующей неделе посетят Пуэрто-Рико, пострадавший в результате урагана. В начале октября бывшая первая ракетка мира сообщила, что все доходы от продажи конфет и шоколада её марки до конца года будут направляться в фонд, созданный Пуиг в помощь пострадавшим от стихийного бедствия в Пуэро-Рико.

«Мы с Марией отправимся в Пуэрто-Рико в понедельник. Мы обе постараемся помочь. Мне очень нравится, что она пытается сделать свой вклад после тёплого приёма, оказанного ей в Пуэрто-Рико. Уверена, что её встретят с распростёртыми объятиями. Мы постараемся сделать всё, что в наших силах, чтобы помочь острову», — цитирует Пуиг Insideout-Tennis.

Мария в первом круге турнира «ВТБ Кубок Кремля» проиграла словачке Магдалене Рыбариковой со счётом 6:7 (3:7), 4:6.