Голубев: я никогда не пожалел, что согласился тогда на предложение Казахстана

Казахстанец Андрей Голубев рассказал, почему стал редко принимать участие в турнирах, а также признался, что не пожалел о своём решении сменить гражданство. Уроженец Волжского за свою карьеру выиграл один турнир ATP в одиночном разряде — в Гамбурге в 2010 году.

«Я не охладел к теннису. У меня такое же огромное желание играть. Просто на данный момент я устал морально и физически, из-за чего пока не получается выступать на прежнем уровне. Это то же самое, как когда ты сел за машину, которая должна ехать 200 км в час, но потом давишь на педаль, хочешь быстрее добраться до места, а она максимум сотню «выжигает». И не понимаешь, что происходит. Или другой пример. Раньше вы могли сесть за руль и ехать семь часов без остановки, а теперь вам нужно каждый час останавливаться, чтобы отдохнуть, иначе чувствуете, что куда-то врежетесь. Концентрация куда-то уходит. Примерно такое объяснение моего нынешнего состояния. У меня не «бежится», как раньше. Во время матча прекрасно понимаю, что нужно сделать, дабы прибавить, но почему-то уже ничего не получается. Даже на самих тренировках не чувствую каких-то улучшений. Поэтому и принял решение пока не выступать. Не знаю, на какой срок затянется эта моя пауза. Одно знаю точно: вернусь на корт только в том случае, если вновь появится сила и энергия.

Я отношусь к той категории людей, которые постоянно за что-то переживают. Скажем, завтра мне лететь в другой город или другую страну, а я сижу в номере и уже волнуюсь. И так по жизни, чего бы это ни касалось. Пропускаю всё через себя. В итоге перегорел от бесконечного стресса. Ведь за сезон мы проводим по 80-90 матчей, где всегда возникают сложные ситуации, брейк-поинты, например, на 4:4, или у тебя просто очень важный матч в карьере. Так вот, в конце прошлого года я чувствовал, что уже не выдерживаю всего этого. Мне даже кажется, я немного запустил этот момент. Стоило раньше – ещё год назад – сделать паузу в карьере. За шесть месяцев восстановиться эмоционально и, может быть, вернуться на корт со свежими силами. Сейчас я чувствую, что правильно сделал, взяв тайм-аут.

Я ни разу не пожалел, что согласился тогда на предложение Казахстана. Наоборот, у меня пошёл серьёзный подъём в карьере, когда я начал представлять вашу страну на международной арене. Только выиграл от этого перехода.

Когда мне исполнилось 15 лет, наша семья переехала в Италию. Так вот, за будущие четыре года мне из Федерации тенниса России никто даже не позвонил, не спросил, как мои дела, нужна ли какая-то помощь. И это притом что я входил в юниорскую сборную. Да, нас даже не приглашали потренироваться с национальной командой, за которую тогда выступали Николай Давыденко, Евгений Кафельников, Марат Сафин и Михаил Южный. А ведь для любого юниора это был бы шикарнейший подарок находиться рядом с такими мастерами. Вместо этого – гробовое молчание из России. Ни слуху ни духу. В итоге несколько лет спустя я и согласился выступать за Казахстан. Даже в Россию не ездил. В Италии и принял окончательное решение. Получается, что уехал из России в 2004 году, а вернулся туда только в 2008-м, когда играл на турнире ATP в Санкт-Петербурге, где уже, будучи казахстанцем, дошёл до финала», — цитирует Голубева «Inform Бюро».