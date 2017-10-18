Бертенс вышла в четвертьфинал турнира в Люксембурге на отказе Петкович

Голландская теннисистка Кики Бертенс вышла в четвертьфинал турнира в Люксембурге. Соперница второй сеяной Бертенс по матчу второго круга немка Андреа Петкович, получившая «уайлд-кард» от организаторов, досрочно завершила борьбу во втором сете при счёте 6:2, 2:1 в пользу голландки. Соперницы провели на корте 47 минут. Бертенс 6 раз подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 6. На счету Петкович 1 брейк и 4 ошибки на подаче.

За выход в полуфинал Бертенс сыграет с немкой Кариной Виттёфт.