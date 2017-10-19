В первом матче за месяц Цонга обыграл де Шеппера во 2-м круге турнира в Бельгии

Француз Жо-Вильфрид Цонга (2, WC), не игравший в туре после поражения в четвертьфинале соревнований в Санкт-Петербурге, вышел в 1/4 финала турнира категории ATP 250 в Антверпене (Бельгия), победив своего соотечественника Кенни де Шеппера (Q) в двух партиях — 6:4, 6:3.



Теннисисты провели на корте 1 час 28 минут. Цонга сделал 7 эйсов, 1 двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 10. На счету де Шеппера 2 подачи навылет, 6 двойных и 2 упущенных брейк-пойнта.



Следующим соперником Цонги станет ещё один француз — Жюльен Беннето.