Виттёфт в трёх сетах обыграла Пармантье в полуфинале турнира в Люксембурге

Немка Карина Виттёфт стала первой финалисткой турнира категории WTA International в Люксембурге, обыграв француженку Полин Пармантье (Q) в трёх партиях — 7:6 (7:2), 1:6, 6:3. Отметим, в первой партии теннисистки сделали 10 брейков.



Поединок продолжался 2 часа 18 минут. Виттёфт 1 раз подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и использовала 7 брейк-пойнтов из 11. На счету Пармантье 6 эйсов, 7 двойных и 8 реализованных брейк-пойнтов из 13.



В финале Карина сыграет либо с пуэрториканкой Моникой Пуиг, либо с бельгийкой Элисе Мертенс (5).