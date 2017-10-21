Рублёв сыграет с Тимом, Хачанов — с Цонгой в первом круге турнира в Вене

Состоялась жеребьёвка турнира категории ATP 500 в Вене (Австрия). В число сеяных на этих соревнованиях вошли Александр Зверев (1), Доминик Тим (2), Григор Димитров (3, WC), Пабло Карреньо-Буста (4), Джон Иснер (5), Сэм Куэрри (6), Кевин Андерсон (7) и Жо-Вильфрид Цонга (8).



Из россиян в основную сетку попали Андрей Рублёв и Карен Хачанов. Первая ракетка России на старте турнира встретится с Тимом, который уже гарантировал себе путёвку на Итоговый чемпионат ATP в Лондоне. Хачанов сыграет с Цонгой.



Первым соперником Зверева станет Виктор Троицки. Отметим также матч между Ричардасом Беранкисом (SE) и Дамиром Джумхуром, которые на этой неделе могут встретиться в финале «ВТБ Кубка Кремля».