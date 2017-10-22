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Дель Потро: я хочу защитить титул в Стокгольме, но Григор сейчас очень хорош

22 октября 2017, воскресенье. 15:26 Теннис

Действующий чемпион соревнований категории ATP 250 в Стокгольме (Швеция) аргентинец Хуан-Мартин дель Потро прокомментировал свою победу над испанцем Фернандо Вердаско в полуфинале со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:1) и поделился ожиданиями от финального поединка против болгарина Григора Димитрова. Отметим, что Димитров побеждал здесь в 2013 году.

«Это был великолепный матч. Мы оба играли здорово и, думаю, зрителям понравился наш поединок. В решающей партии я был очень собран и удачно начал тай-брейк, сразу поведя в счёте. Это добавило мне уверенности в себе.

Я рад, что снова вышел в финал. Мне хочется защитить титул, но Григор сейчас очень хорош. Он уже побеждал меня в Цинциннати и в Пекине. Такое покрытие ему очень подходит, но, надеюсь, я смогу дать ему бой», — цитирует дель Потро официальный сайт тура.

Источник: ATP World Tour Сообщить об ошибке
Теги
Григор Димитров Фернандо Вердаско Хуан-Мартин дель Потро
Новости. Теннис
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