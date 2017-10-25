Берретини повредил крышу после неточного удара в матче с Кравчуком в Бресте

Итальянский теннисист Маттео Берреттини, обыгравший в матче первого круга турнира серии «челленджер» в Бресте (Франция) россиянина Константина Кравчука со счётом 6:4, 4:6, 7:6 (7:3), в одном из моментов первого сета повредил крышу местной арены после неточного удара. На корт упал один из обломков. К счастью, никто не пострадал.

Видео этого инцидента доступно в канале X Tennis в Youtube.

За выход в четвертьфинал соревнований в Бресте 21-летний Берретини поспорит с представителем Франции Уго Умбером.