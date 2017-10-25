Хачанов в трёх сетах уступил Цонга в первом круге турнира в Вене

Россиянин Карен Хачанов в первом круге турнира в Вене уступил французу Жо-Вильфриду Цонга (8) со счётом 7:6 (7:2), 4:6, 3:6. Продолжительность поединка составила 2 часа 11 минут. 21-летний москвич, занимающий 42-е место в рейтинге АТР, 5 раз подал навылет, допустил 8 двойных ошибок, реализовал 1 брейк-пойнт из 5 и проиграл 4 гейма на своей подаче. Жо-Вильфрид исполнил 8 эйсов при 5 двойных.

Во втором круге Цонга сыграет с боснийцем Дамиром Джумхуром, одолевшим литовца Ричардаса Беранкиса со счётом 6:4, 6:2.