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Цонга одолел Джумхура во втором круге турнира в Вене, отыграв матчбол

26 октября 2017, четверг. 22:09 Теннис

Француз Жо-Вильфрид Цонга (8) пробился в четвертьфинал турнира категории ATP 500 в Вене (Австрия), победив боснийца Дамира Джумхура в трёх партиях — 6:7 (5:7), 7:6 (9:7), 6:1. На тай-брейке второй партии Цонга отыграл один матчбол.

Поединок продолжался 2 часа 13 минут. Цонга выполнил 11 эйсов, допустил 2 двойные ошибки и использовал 4 брейк-пойнта из 5. На счету Джумхура 2 подачи навылет, 8 двойных и 2 реализованных брейк-пойнта из 3.

За выход в полуфинал Цонга поспорит с немцем Александром Зверевым (1).

Вена 2017. 2-й круг
26 октября 2017 года, четверг. 19:50 МСК
Дамир
Джумхур
Жо-Вильфрид
Цонга
7:6 6:7 1:6
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Александр Зверев Жо-Вильфрид Цонга
Новости. Теннис
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