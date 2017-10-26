Цонга одолел Джумхура во втором круге турнира в Вене, отыграв матчбол

Француз Жо-Вильфрид Цонга (8) пробился в четвертьфинал турнира категории ATP 500 в Вене (Австрия), победив боснийца Дамира Джумхура в трёх партиях — 6:7 (5:7), 7:6 (9:7), 6:1. На тай-брейке второй партии Цонга отыграл один матчбол.



Поединок продолжался 2 часа 13 минут. Цонга выполнил 11 эйсов, допустил 2 двойные ошибки и использовал 4 брейк-пойнта из 5. На счету Джумхура 2 подачи навылет, 8 двойных и 2 реализованных брейк-пойнта из 3.



За выход в полуфинал Цонга поспорит с немцем Александром Зверевым (1).