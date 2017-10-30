Гранольерс: на протяжении всей недели мы с Додигом играли на высоком уровне

Испанский теннисист Марсель Гранольерс поделился впечатлениями после победы на турнире в Базеле в парном разряде. В финале он в дуэте с представителем Хорватии Иваном Додигом обыграл французов Фабриса Мартена и Эдуарда Роже-Васслена со счётом 7:5, 7:6 (8:6). В 2016 году Гранольерс стал победителем этих соревнований в паре с американцем Джеком Соком.

«Защитить титул — это очень важно. Думаю, мы сыграли очень хорошо. На протяжении всей недели мы играли на высоком уровне. Мы добились желаемого результата», — приводит слова Гранольерса официальный сайт тура.