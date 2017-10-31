Павлюченкова: в матче с Кербер я чувствовала себя хорошо

Россиянка Анастасия Павлюченкова рассказала, что помогло ей победить немку Анжелику Кербер со счётом 6:3, 3:6, 6:2 в матче группового этапа турнира «Элит Трофи» в Чжухае.

«Все наши матчи с Анжеликой получаются сложными и состоят из трёх сетов. Я чувствовала себя хорошо, но знала, что легко в игре с Кербер не будет, и матч может сложится как угодно.

Перед турниром поставила цель — выиграть как можно больше матчей. Перед соревнованиями не знаю, как всё получится, но, как только выхожу на корт, хочу победить", — приводит слова Павлюченковой официальный сайт WТА.