Квитова: я благодарна за второй шанс играть в теннис

Чешка Петра Квитова, вернувшаяся в тур после восстановления от повреждения руки, полученного вследствие вооруженного нападения, рассказала, каким для неё получился этот год. Уроженка Биловца получила ножевое ранение в результате нападения 20 декабря. Злоумышленник забрал из дома спортсменки 5 тыс. чешских крон и скрылся.

«Я много думала о том, как описать свои чувства по поводу этого сезона. Иногда слова не могут описать того, что в наших сердцах. Этот сезон был наполнен любовью и эмоциями. Трудно писать о том, как я ценю поддержку и глубину любви моей семьи, друзей и команды. Когда вы были нужны мне больше всего, вы были рядом. Без вас и особенных людей рядом со мной я бы не стала той, кем являюсь сейчас. Я благодарна за второй шанс играть в теннис, соревноваться с сильнейшими и делать то, что я люблю. Спасибо за веру в меня. 2017-й был особенным годом, он навсегда останется в моём сердце. Знаете, что я поняла? Если у вас есть мужество, вера и вы окружены верными людьми, то возможно всё», — написала Квитова в своём «инстаграме».

Фото доступно в «инстаграме» Квитовой.