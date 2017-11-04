Гёргес победила Севастову и стала первой финалисткой турнира в Чжухае

Немка Юлия Гёргес (7) в полуфинале турнира «Элит Трофи» в Чжухае уверенно переиграла латвийку Анастасию Севастову (5) со счётом 6:3, 6:3. Теннисистки провели на корте 1 час 11 минут. 29-летняя уроженка Бад-Ольдесло, занимающая 18-е место в рейтинге WТА, 5 раз подала навылет, допустила 1 двойную ошибку, не позволила сопернице создать ни одного брейк-пойнта и совершила 3 брейка. Анастасия исполнила 3 эйса при 1 двойной.

За титул Гёргес поспорит либо с австралийкой Эшли Барти (9), либо с американкой Коко Вандевей (2).