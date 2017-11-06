Азаренко: когда придёт время, мы будем готовы и будем сильнее, чем когда-либо

Экс первая ракетка мира, белоруска Виктория Азаренко, оставила в «Инстаграме» сообщение по поводу возвращения в тур. Правда, сроки возвращения неясны.



«Когда придёт время, мы будем готовы и будем ещё сильнее, чем когда-либо», — написала Азаренко в своём «инстаграме».



Напомним, белоруска не выступала на турнирах после Уимблдона в связи с судебными разбирательствами с отцом своего сына — Лео, касающимися вопросов опеки ребёнка. После возвращения в тур Виктория успела сыграть только на Мальорке и Уимблдоне.