Тренером Маю в 2018 году будет Льодра

Бывший французский теннисист Микаэль Льодра в 2018 году будет тренировать своего соотечественника Николя Маю, сообщает «твиттер» Happy Sports. Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» в парном разряде завершил карьеру в 2014 году.

В 2013 году Льодра и Маю в паре дошли до финала Открытого чемпионата Франции, где проиграли братьям Брайан из США.

В рейтинге ATP от 6 ноября Николя Маю располагается на 102-й позиции. За свою карьеру 35-летний уроженец Анже выиграл четыре турнира ATP в одиночном разряде.